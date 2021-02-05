Стокгольм, , 11:58 — REGNUM Министр по вопросам финансового рынка и жилищной политики Швеции Пер Болунд пригрозил ввести жесткое регулирование деятельности банков, если они продолжат оказывать финансирование на реализацию «проектов по добыче полезных ископаемых». Об этом сообщила газета Fria Tider.

Как отмечает СМИ, разработка такого радикального изменения законодательства потребует нескольких лет. Более того, это будет означать, что фактически свобода предпринимательства будет жестко ограничена.

«Я думаю, что банки должны взять на себя ответственность, и если они этого делать не будут, мы будем их жестко регулировать», — пригрозил министр Болунд.

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