Москва, , 11:26 — REGNUM В 2020 году российские автолюбители приобрели в кредит в общей сложности 640 тыс. автомобилей. Из них около трети куплены по государственным программам льготного автокредитования. Об этом сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков на пресс-конференции.

«Исходя из наших данных и данных, предоставленных банками, мы получили цифру по кредитам в 640 штук», — сообщил Целиков.

Он добавил, что по сравнению с 2019 годом этот показатель меньше на 9%. По оценкам агентства, это коррелируется с динамикой продаж машин в целом по России.

Доля реализованных автомобилей в кредит в 2020 году составила 44% от общего количества, проданных машин на рынке России. В общей сложности именно по действующим программам льготного кредитования было продано 200 тыс. автомобилей.

Ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин, комментируя статистику Национального бюро кредитных историй, сообщил, что российские банки стали больше опасаться выдавать автокредиты, ставки по которым заметно ниже процентов по обычному кредиту.

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