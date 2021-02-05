Саратов, , 11:17 — REGNUM В Саратовской области признана банкротом нефтедобывающая компания — ООО «НК Атамановка», в отношении которой ранее вводилось наблюдение. «Атамановка» стала одной из пяти аффилированных фирм, претензии к которым предъявил «Международный банк Санкт-Петербурга». Конкурсное производство продлится до 28 июля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Добыча нефти

Временный управляющий провёл оценку финансового состояния должника и сделал вывод «о невозможности восстановления платежеспособности». К дате первого собрания кредиторов общая сумма предъявленных претензий к «Атамановке» составила 874 962 315,32 рубля. Основной кредитор — банк.

Конкурсным управляющим утверждена Юлия Верховцева.

Напомним, в июле 2020 года в отношении нефтедобывающей компании ввели наблюдение. Банкротные дела были инициированы и в отношении ООО «НК «Балаковское», АО «Нефть» и ряда других связанных между собой компаний из Саратовской области. Везде истцом выступал один и тот же банк.

Единственным собственником «Атамановки», созданной в 2016 году, является АО «Нефть». Между тем в ноябре 2019 года сама компания вошла в число владельцев ООО «Санеко Атамановское», специализирующегося на добыче сырой нефти. «Санеко Атамановское» было создано в 2018 году. Директор с января 2021 года — Александр Ключков. Владельцы — ООО «Санеко» и Людмила Чиркова.