Чита, , 11:15 — REGNUM Прибывшие в Забайкалье бесплатные троллейбусы из Москвы демонстрируют «своенравный характер». Один из инцидентов произошёл накануне, 4 февраля: как сообщает zab.ru, прямо во время выполнения рейса в салоне произошло задымление.

Позднее в городском муниципалитете пояснили, что его причиной стала неисправность в компрессоре, которую уже устранили.

В начале декабря пришлось ремонтировать другой «подарок»: один из московских троллейбусов встал на маршруте из-за неполадки компьютерной системы.

«Полностью всё: двери, тормоза, освещение, компрессор и так далее — управление осуществляется через компьютер», — поясняли в службе движения читинского депо.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициативу направить 30 троллейбусов из Москвы в Читу летом 2020 г. обнародовал экс-зампред правительства Забайкалья Марат Мирхайдаров. Напомним, ранее вопрос бесплатного получения из Москвы списанного горэоектротранспорта рассматривали в Алтайском крае. Однако в «Горэлектротрансе» считают, что приобретать списанные вагоны из Москвы экономически невыгодно. К тому же столичные трамваи отличаются моделью от барнаульских. А это значит, придётся перестраивать ремонтные цеха.

На транспортировку троллейбусов из Москвы в Читу затратили почти 18 млн рублей.

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