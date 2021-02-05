Саратов, , 11:08 — REGNUM На территории Саратовской области в рамках реализации инвестиционного проекта в 2021 году запланировали строительство асфальтобетонных заводов, сообщает пресс-служба минэкономразвития области.

Кроме этого, в Саратове возведут офисное здание для ведения административной деятельности предприятий. Проектом предусмотрено создать 93 рабочих места. Пока инвестор рассматривает площадки. Сырье для производства асфальтобетонных смесей инициатор планирует закупать у местных производителей. Ввести в эксплуатацию асфальтобетонные заводы намерены в текущем году.

ИА REGNUM ранее сообщало, в конце января в Саратовском научно-исследовательском институте технологий органической, неорганической химии и биотехнологий в рамках реализации двух инвестиционных проектов состоялся торжественный запуск опытно-промышленных линий по производству хлорида магния и экологически чистой бытовой химии. Благодаря новому производству потребители смогут использовать безопасные для здоровья человека и окружающей среды средства с антисептическими компонентами, уничтожающими бактерии и вирусы на коже, обработанной поверхности, что актуально в условиях распространения COVID-19.

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