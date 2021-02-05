Чебоксары, , 10:42 — REGNUM В Чувашии предприятиям общепит продлят работу ночью на два часа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято сегодня, 5 февраля, на заседании регионального оперативного штаба.

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В ходе обсуждения были подняты вопросы по возобновлению очной работы учреждений дополнительного образования и проведении банкетов в ресторанах и кафе, а также по работе общепита в ночное время. И если в части кружков и секций возражений не было, то с послаблениями по работе общепита в управлении Роспотребнадзоре предлагают «не торопиться», так как в Чувашии сохраняется низкий охват тестирования на коронавирус и сравнительно высокий суточный прирост выявляемых случаев заражения.

Глава Чувашии Олег Николаев выступил за «частичное снятие ограничений», предложив продлить работу предприятий общепита с нынешних 23 часов до 1 часа ночи. По его словам, мониторинг ситуации продолжится и в случае «положительных трендов» ресторанам и кафе разрешат работать всю ночь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Николаев отметил «поступательное снижение напряжённости и улучшение обстановки» в связи с пандемией коронавируса. На заседании оперштаба также принято решение о том, что учреждения дополнительного образования возобновят очное обучение.

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