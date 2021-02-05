Пермь, , 10:33 — REGNUM Пермский аэропорт возобновит международные перелеты с 26 февраля. На этот день запланирован первый рейс в Анталию (Турция). Информация об этом опубликована на сайте пермского аэропорта.

Пассажирские авиаперевозки будут осуществляться один раз в неделю (по пятницам) до 16 марта, а затем до 23 марта — дважды в неделю (добавятся перелеты по вторникам). Рейсы появились в расписании аэропорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Дмитрий Махонин обращался к правительству РФ с просьбой рассмотреть возможность возобновления международных авиаперевозок из аэропорта «Большое Савино» с I квартала 2021 года.

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