Москва, , 10:11 — REGNUM В 2020 году на покупку новых легковых машин российскими автолюбителями было потрачено 2,5 трлн рублей. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в ходе пресс-конференции «Ключевые цифры авторынка — 2020».

Отмечается, что в прошлом году жители России потратили на приобретение машин на 2% меньше, чем в 2019 году. Причём средневзвешенная стоимость нового авто в стране выросла на 7%. Целиков связал снижение выручки с падением продаж новых машин (-9%).

На модели массового сегмента в 2020 году пришлось около 70% выручки — 1,78 трлн рублей. Таким образом, этот показатель сократился за год на 5%. Премиальный сегмент принёс дилерам около 30% выручки. Здесь наблюдается рост выручки на 6% (0,72 трлн рублей).

Напомним, в прошлом году на сервисные услуги для легковых машин жители России потратили в общей сложности 600 млрд рублей.

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