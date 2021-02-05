Москва, , 09:58 — REGNUM Укрепление нефти получил развитие на торгах 4 февраля, и в результате нефть марки Brent отметила шестой день роста кряду, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 5 февраля, утром котировки совершили прорыв уровня $59 за баррель, обновив однолетние максимумы в районе $59,40. Таким образом, за уходящую неделю фьючерсы потяжелели почти на 10% в рамках плавного, но уверенного восхождения.

Нефть, как и акции, подпитывается свидетельствами улучшения состояния мировой экономики. В последнее время США радуют благоприятной статистикой, что в свою очередь дает игрокам надежду на скорую победу над пандемией и сопровождающим ее кризисом.

В преддверии сегодняшнего ключевого отчета по американскому рынку труда свежие данные показали, что число обращений за пособиями в стране пошло на спад, тогда как показатели ADP ранее на этой неделе оказались лучше прогнозов.

Все это позволяет надеяться на сильные данные NFP, которые выйдут позднее сегодня и могут поддержать нефть наряду с остальными рисковыми активами.

Также трейдеры продолжают отыгрывать вступление в силу новых условий сделки ОПЕК+ с февраля, по достоинству оценив усилия Саудовской Аравии, которая уже традиционно взвалила на себя основное бремя ограничений.

Более того, Saudi Aramco приняла решение повысить мартовские отпускные цены на свою нефть для покупателей из Европы и США, что придало дополнительный импульс рынку.

Теперь, когда Brent превысила отметку $59, фокус внимания участников рынка смещается на психологический уровень $60.

Если нефти не хватит стимула для уверенного тестирования этого ключевого барьера, может состояться приличная нисходящая коррекция. Также не исключено, что прежде Brent успеет испытать на прочность зону $61−62 за баррель», — полагает эксперт.

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