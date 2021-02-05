Москва, , 08:59 — REGNUM За пять лет работы «Малый бизнес Москвы» провел для предпринимателей 494 тысячи консультаций, в 2020 году — больше 133 тыс. консультаций по различным вопросам, сообщается на портале мэра столицы.

Самые часто задаваемые вопросы касались льгот и мер поддержки малого бизнеса, подготовки юридических и налоговых документов, бухгалтерии и т. д.

Также предприниматели могут получить консультацию офлайн в офисах «Мои документы» в Центральном, Южном, Юго-Западном и Восточном округах и в Центре услуг для бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве находится свыше 755 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, где заняты 2,2 млн человек.

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