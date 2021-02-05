Чебоксары, , 09:21 — REGNUM В Чувашии жилищный долгострой по улице Гражданская ждёт негосударственная экспертиза проектной документации. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Чувашской Республике». Речь идёт о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий в отношении десятиэтажного многоквартирного жилого дома в Чебоксарах по улице Гражданская, 6.

«Результатом оказания услуг по договору является заключение, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов», — отмечается, в частности, в документе.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 130 тыс. рублей.

В документе уточняется, что срок проведения негосударственной экспертизы не превышает десять рабочих дней после предоставления полного пакета документов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков принял решение о способе восстановлении прав более 180 участников долевого строительства в Чувашии. Это касается двух проблемных домах в Чебоксарах — по улице Калинина, 83 (застройщик ООО «Победа») и улице Гражданская, 6 (застройщик ООО «Кратонстрой»).