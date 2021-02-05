Берген, Норвегия, , 08:58 — REGNUM Компания TMH International (подразделение «Трансмашхолдинга» («ТМХ») и британский автопроизводитель Rolls-Royce (принадлежит BMW AG) достигли соглашения о купле-продаже завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных моторов Bergen Engines, сообщает пресс-служба холдинга.

Предприятие по сборке двигателей расположено в норвежском городе Берген. В состав завода входят цех высокоточного литья, а также ремонтная мастерская и КБ (конструкторское бюро). Кроме того, в комплект к заводу покупатель получает сеть сервисных центров, расположенных в семи странах мира.

Сделка поможет TMH International расширить своё присутствие на глобальном рынке дизельных и газовых двигателей, предназначенных для автономных энергетических систем.

Напомним, автопроизводитель Rolls-Royce в прошлом году продал на российском рынке более 200 автомобилей. Это на 4% больше, чем в 2019 году.

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