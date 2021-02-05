Кызыл, , 08:27 — REGNUM В 2020 году в Туве построили и ввели в строй 117,7 тыс. кв. метров жилья. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, прирост объёмов жилищного строительства по сравнению с 2019 годом составил более 5 тыс. кв. метров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В результате жилищные условия смогли улучшить 7566 семей вместо 4820 по плану. При этом доля многоквартирной застройки за последние десть лет выросла с 10% до 35,3%.

«В целом по отрасли за год было выполнено работ на 7 млрд 735 млн рублей с перевыполнением плана на 34,6%. Это при том, что работа велась одновременно на 945 объектах», — добавили в правительстве.

Отмечается, что благодаря позитивным результатам, регион впервые стал участником федеральной программы «Стимул», которая предусматривает выделение субсидий на создание инженерной инфраструктуры к строящемуся жилью. В частности, на два объекта в Кызыле в 2021—2024 гг. федеральный бюджет выделит 1 млрд рублей.