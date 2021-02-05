Москва, , 08:08 — REGNUM Торги по рублевым парам 4 февраля завершились снижением. Рубль устремился вверх с открытия торгов на фоне дорожающей нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дополнительную поддержку против евро он получил от ослабления единой валюты на рынке Форекс после заседания Банка Англии. Пара доллар/рубль снизилась на 0,56%, до 75,50 руб., евро/рубль — на 0,1,12%, до 90,33 руб., фунт/рубль — на 0,32%, до 103,23 руб.

По итогам дня цена на нефть марки Brent выросла на 0,63%, до $59 за баррель. Нефтяной рынок получает поддержку от сокращения запасов нефти в США, оптимизма по поводу нового законопроекта США о борьбе с пандемией, а также политики ОПЕК+ сдерживать добычу нефти.

Британский фунт резко вырос в четверг после заседания Банка Англии. Участники рынка снизили ожидания относительно отрицательных ставок в Великобритании, что способствовало укреплению валюты.

Доллар вырос на фоне роста доходности казначейских облигаций, стабилизации американского рынка труда и уверенности в экономических перспективах США.

Правительство США заявило, что на прошлой неделе количество американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, уменьшилось.

Первичные заявки на пособие по безработице составили 779 тыс. против прогноза 812 тыс. на предыдущей неделе. Отчет по занятости, который выйдет 5 февраля, может оказаться сильнее ожиданий.

Сегодня, 5 февраля, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в плюсе. Открытие по рублю ожидается ростом. На пути у продавцов доллара на уровне 75,30 рублей находится сопротивление.

Если они его сегодня пройдут, то дадут рублю еще один шанс отыграть потери до 74,50 руб. Сделать это сегодня будет сложно, так как трейдеры сейчас не рискуют оставаться в рубле на выходные.

Ключевым событием дня для всех рынков является отчет по занятости США за январь. Каким бы он не вышел, рубль перед выходными может растерять прибыль и закрыться в минусе.

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