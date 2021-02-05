Чебоксары, , 09:04 — REGNUM В Чебоксарах на оформление картофельной выставки готовы потратить 750 тыс. рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является казенное унитарное предприятие «Агро-Инновации». Победитель окажет услуги по техническому обеспечению и застройки выставки межрегиональной отраслевой выставки «Картофель-2021».

Речь идёт о комплексе услуг по монтажу, обустройству, оформлению, техническому сопровождению и монтажу-демонтажу выставки, застройки выставочных стендов. Планируется «застройка выставки панелями» на площади 1,8 тыс. кв. метров, оформление выставочной композиции, сцены, стендов и ряда тематических зон.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 750 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены в рамках выполнения программы деятельности предприятия-заказчика.

Аукцион назначен на 11 февраля. Работы должны быть выполнены по 7 марта 2021 года.