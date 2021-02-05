Барнаул, , 07:55 — REGNUM Власти Алтайского края отчитались о том, что в 2020 году всех учащихся начальной школы, а это 119 тысяч человек, обеспечили горячим питанием. Для этого, как сообщает пресс-служба регионального правительства, были отремонтированы более 250 школьных столовых, ещё в 450 обновили материально-техническую базу.

Чтобы закупить около семи тысяч единиц необходимого оборудования (плит, пароконвектоматов, протирочно-резательных машин, холодильников, вытяжек), выделили 150 миллионов рублей, что на 200% больше запланированной суммы — около 44 миллионов рублей, пояснили в министерстве образования и науки Алтайского края.

В 2021 году из средств краевого бюджета выделят 100 миллионов рублей на закупку 7900 единиц технологического, холодильного и другого оборудования для дальнейшей модернизации школьных столовых, добавили в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2020 года бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»), который является главой рабочей группы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием, высказал неудовольствие тем, как организовано школьное питание в Алтайском крае.

Он, в частности, заявил, что по его данным, из 1025 школ, работающих в крае, 700 школ ни по каким параметрам не соответствуют самым элементарным требованиям по пищеблокам, в 238 нет помещений, в 700 износ технологического оборудования составляет более 80%.

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