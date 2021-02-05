Красноярск, , 07:37 — REGNUM В Красноярском крае за год (четвёртый квартал 2020 года по отношению к четвёртому кварталу 2019 года) цены на первичном рынке жилья по всем типам квартир в среднем выросли на 12,6%, на вторичном рынке — на 8,9% (прирост цен за аналогичный период предыдущего года составил 3,9% и 5,5% соответственно). Об этом ИА REGNUM сообщили 5 февраля в Красноярскстате.

Квартиры среднего качества на первичном рынке жилья подорожали на 15,6%, улучшенного качества — на 11,5%.

Квартиры низкого качества на вторичном рынке жилья выросли в цене на 13,3%, среднего качества — на 10,6%, улучшенного качества — на 6,5%. Элитные квартиры подорожали на 0,4%.

На конец четвёртого квартала 2020 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в Красноярском крае составила 65 922 рубля, на вторичном — 55 459 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Алтайского края заявили о перевыполнении целевого показателя национального проекта по вводу жилья в 2020 году.

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