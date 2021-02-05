Санкт-Петербург, , 07:35 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» (ПАО «Россети Ленэнерго»), входящему в дивизион «Россетей», во взыскании более 17 млрд рублей убытков с комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области. Вердикт целиком пока не обрадован и не вступил в силу. Решение еще может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иск Иван Шилов © ИА REGNUM

4 февраля 2021 года в карточке дела появилась запись от судьи Суворова — «в иске отказать полностью». Спор затрагивал вопросы тарифообразования.

Исковое заявление к комитету было подано еще в середине марта 2020 года, но слушания откладывались. В августе производство по иску было приостановлено.

После возобновления дела была назначена экспертиза. В задачи экспертов входило установить размер необходимой валовой выручки истца, который являлся «экономически обоснованным в 2011—2020 годах, исходя из материалов тарифных дел на указанный период». Также был поставлен вопрос о том, «какова величина разницы между рассчитанной по 1 вопросу экономически обоснованной необходимой валовой выручкой ПАО «Россети Ленэнерго» на 2011−2020 годах» и «необходимой валовой выручкой, установленной ЛенРТК (с учетом ее перераспределения и/или сглаживания в соответствии с п.37 Основ ценообразования) при расчете единых котловых тарифов, в соответствии с нормативными актами, изданными в целях регулирования единых котловых тарифов по передаче электрической энергии в Ленинградской области, установленных на 2011−2020 гг».

Из материалов дела можно сделать вывод, что судебное разбирательство касалось практики «сглаживания» тарифов для потребителей за счёт переноса части необходимой валовой выручки на конец периода регулирования. Сумма исковых требований, фигурировавших как убытки, составляла 17 424 984 000 рублей.

В качестве третьих лиц в спор пригласили ФАС РФ, АО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (АО «ЛОЭСК»), ОАО «Объединённая энергетическая компания», Министерство энергетики РФ и ПАО «Российские сети».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года стало известно, что главе холдинга «Россети» Павлу Ливинскому прочат место в правительстве РФ. Пост руководителя «Россетей» после этого может занять глава «Ленэнерго» Андрей Рюмин.