Барнаул, , 07:28 — REGNUM В Алтайском крае, где как известно, получают самые низкие зарплаты, несмотря на кризис решили поднять плату за коммунальные услуги. Как сообщают «Вести-Алтай», это произойдёт с 1 июля 2021 года. Рост в среднем составит от 4 до 6%, но в целом по региону повышение будет менее значительным.

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«По Алтайскому краю рост совокупной платы за коммунальные услуги составит 2,2%. Это самый низкий показатель за последние много лет. При этом в трёх муниципалитетах средняя плата понизится, это Барнаул и два сельских совета края», — пояснил заместителя начальника краевого управления по регулированию цен и тарифов Олег Колосков.

По его словам, в то же время в 79 населенных пунктах рост коммуналки может быть выше предельных индексов, действующих в регионе, поэтому предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки — жителям будут выплачивать компенсации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин высказал мнение, что тарифы на ЖКХ чрезвычайно зависят от действий региональных властей.

По его словам, хотя московские чиновники формально устанавливают порог для максимального роста тарифов, на местах изобрели механизм, как можно обойти этот порог с помощью решения муниципальными депутатами.

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