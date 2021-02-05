Оренбург, , 07:18 — REGNUM Минстрй России трижды в 2020 году корректировал плановый показатель по строительству жилья для Оренбургской области. Причиной тому стал антикороновирусный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минстроя региона.

Первоначальный прогноз по вводу жилья для Оренбургской области на 2020 год, установленный Минстроем России в рамках реализации регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», составлял 1 млн 103 тыс. квадратных метров.

В течение 2020 прогноз трижды корректировался федеральным ведомством. В декабре прошлого года итоговый прогноз скорректирован до 1,036 млн квадратных метров.

По данным статистики, в январе — декабре 2020 года на территории Оренбуржья введено в эксплуатацию 967,2 тыс. квадратных метров новостроек (97,4% к уровню прошлого года — 993,5 тыс. кв. метров). За год построено 440,4 тыс. квадратных метров многоквартирного жилья и 526,8 тыс. квадратных метров — индивидуального.

«Снижение объемов жилищного строительства связано с введением ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Касаемо индивидуального жилья — в первой половине прошлого (2020) года люди не могли выйти из дома, чтобы оформить право собственности на построенные объекты, длительное время не работали многофункциональные центры. По многоквартирному жилью — застройщиками перенесен ввод квадратных метров с 2020 года на 2021 год», — сказали в региональном министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта .

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