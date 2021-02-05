Ростов-на-Дону, , 07:12 — REGNUM В Ростовской области ликвидировали очаг птичьего гриппа. Карантин снят на Таганрогской птицефабрике, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Ограничения на предприятии в Неклиновском районе были введены в октябре 2020 года. Здесь было уничтожено всё поголовье птицы.

Ранее первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров заявил, что в Ростовской области рассматривается возможность поголовной вакцинации птицы от гриппа. Этот вопрос требует согласования с Минсельхозом России.

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