Гуйян, Китай, , 05:41 — REGNUM Международная выставка больших данных пройдет в столице провинции Гуйчжоу городе Гуйяне с 26 по 29 мая текущего года, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Как сообщили в исполнительном комитете Китайской международной выставки больших данных — 2021, мероприятие пройдет и онлайн, и офлайн. Выставка стартует продемонстрирует передовые научно-технические достижения в области больших данных во всем мире.

Компании, колледжи и университеты, а также научно-исследовательские институты, промышленные организации и частные лица со всего мира смогут представить свои работы в области технологий, новой продукции, общих технологий и бизнес-моделей, говорится в сообщении комитета.

Специальная награда была учреждена в знак признания технологических достижений больших данных в области профилактики, контроля и лечения COVID-19.

Выставка является первой в своем роде в Китае. Она проводилась уже пять раз с 2015 года в Гуйяне. В 2019 году в выставке приняли участие более 448 предприятий из 59 стран и регионов мира. Организаторы отменили мероприятие в прошлом году из-за COVID-19.