Пекин, , 05:36 — REGNUM Объем торговли услугами в Китае за 2020 год просел на фоне эпидемии COVID-19, однако торговый дефицит продолжит стремительно сокращаться, сообщили 4 февраля в Министерстве коммерции КНР.

Общий объем торговли услугами в стране достиг 4,56 трлн юаней (около $705,8 млрд) в прошлом году, что на 15,7% ниже в годовом исчислении, заявил пресс-секретарь министерства Гао Фэн во время пресс-конференции 4 февраля.

По словам Гао, экспорт услуг в Китае превысил импорт, а торговый дефицит сократился на 53,9% в годовом исчислении до 692,93 млрд юаней в 2020 году. Министерство отметило сильный рост объемов торговли наукоемкими услугами, которая за этот период увеличилась на 8,3% в годовом исчислении, составив 44,5% от общего объема торговли услугами.

Эпидемия оказала значительное влияние на туристические услуги во всем мире, что является основной причиной сокращения общего объема торговли услугами. В прошлом году объем торговли туристическими услугами сократился на 48,3% и составил 1,02 трлн юаней.

За вычетом туристического сектора, торговля услугами страны в 2020 году выросла на 2,9% в годовом исчислении, говорится в сообщении ведомства. В отличие от торговли товарами, торговля услугами специализируется на продаже и поставке нематериальных продуктов, таких как транспорт, туризм, телекоммуникации, строительство, реклама, вычисления и бухгалтерский учет.