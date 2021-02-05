Саратов, , 04:02 — REGNUM Арбитраж Саратовской области признал обоснованным банкротный иск к ООО «Саратовский металлообрабатывающий завод». В отношении предприятия ввели первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение сроком до 24 мая 2021 года. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

В ходе слушаний также произошло процессуальное правопреемство и истца заменили — с ООО «НобиК» на индивидуального предпринимателя Романа Прохорова. В третью очередь реестра кредиторов был внесён первый долг — 2 271 454 рубля 49 копеек (основной долг) и 43 141 рубль пени.

Временным управляющим завода назначен Михаил Данилин из ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» (Пенза). Вознаграждение ему будут выплачивать за счёт средств должника.

Напомним, завод был создан для производства окон и дверей в 2013 году. Владельцы — Екатерина Лихачева с 85% доли и Татьяна Скорынина. Численность работников — около 40 человек.