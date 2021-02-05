Шанхай, Китай, , 02:45 — REGNUM Американская компания Tesla анонсировала запуск производственной фабрики зарядных устройств «суперчарджер» менее чем через полгода после официального старта проекта в августе 2020 года, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Общий объем инвестиций в проект составил 42 млн юаней (около $6,5 млн), а площадь фабрики составляет 5000 кв. метров при годовом объеме производства 10 тыс. зарядных устройств преимущественно модели V3 на начальной стадии проекта.

Компания утверждает, что зарядное устройство V3 может увеличить дальность поездки на 250 км, обеспечив полный заряд в течение 15 минут. Ранее станции зарядки компании, используемые в Китае, импортировались из США.

В компании заявили, что открытие их новой фабрики в Китае приведет к популяризации их «суперчарджеров» в стране. На сегодняшний момент по всему Китаю действует 730 таких станций.