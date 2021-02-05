Пекин, , 01:56 — REGNUM Порядка 854 млн человек в Китае пользуются онлайн-платежами по данным на декабрь 2020 года, что составляет 86,4% от общего числа интернет-пользователей страны, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно докладу о развитии интернета в Китае, выпущенному Китайский информационным центром сети Интернет, данный показатель вырос на более чем 86 млн пользователей относительно марта 2020 года.

Китай является глобальным лидеров в плане усилий по внедрению в пробном режиме цифровой валюты, сказано в докладе. Как часть пилотной программы, миллионы цифровых юаней были выпущены в Шэньчжэне и Сучжоу с октября прошлого года.

Китай продолжит оптимизацию функцию цифровых валют и сможет покрыть ими еще большее количество сценариев оплаты в будущем, сказано в докладе.