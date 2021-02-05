Пекин, , 01:51 — REGNUM Предприятие FAW-Volkswagen Automobile Co., Ltd. отчиталось о мощном росте продаж автомобилей в Китае в январе, сообщает агентство Синьхуа.

FAW-Volkswagen является совместным предприятием по производству пассажирских автомобилей, созданным China FAW Group Co., Ltd. и Volkswagen AG.

Продажи автомобилей предприятия взлетели на 27,7% в годовом исчислении до 241 587 единиц в прошлом месяцев. Из общего объема продаж, продажи автомобилей марки Volkswagen достигли 140 499 единиц, в то время как продажи автомобилей марок Audi и Jetta достигли 86 888 и 14 200 единиц соответсвенно.

Напомним, предприятие FAW-Volkswagen было основано в 1991 году и с тех пор стало одним из самых лучших производителей автомобилей по объемам продаж на рынке Китая. В настоящее время у предприятия имеется пять производственных баз по всему Китаю.