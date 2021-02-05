Нью-Йорк, США, , 01:14 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 4 февраля существенно выросли на фоне позитивной финансовой отчётности американских технологических компаний. Лидером роста является Nasdaq.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 332,26 пункта (1,08%), до уровня 31 055,86 пункта. S&P 500 прибавил 41,57 пункта (1,09%), поднявшись до уровня 3871,74 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 167,20 пункта (1,23%), поднявшись до уровня 13 777,74 пункта.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI в конце дня поднялась на $0,78 (1,40%), до уровня $56,47 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросли на 0,99%, превысив $59.

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