Москва, , 07:20 — REGNUM За пять лет в Москве было проведено полмиллиона бесплатных консультаций для представителей малого бизнеса. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Консультации проводятся специалистами государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Только в 2020 году его эксперты оказали поддержку, ответив на 113 тысяч различных вопросов от бизнеса. Всего же с 2016 года было проведено 494 тысячи консультаций.

«Самые распространенные вопросы касаются льгот и действующих в городе мер поддержки, подготовки юридических и налоговых документов, участия в образовательных программах, отраслевых конференциях и бизнес-акселераторах», — сообщила Сергунина.

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