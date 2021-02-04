Москва, , 20:58 — REGNUM Объём инвестиций в российскую экономику в 2020 году сократился меньше, чем ожидалось, заявил 4 февраля министр экономического развития России Максим Решетников.

Инвестиции Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Оценка сокращения инвестиций — чуть более 4% по итогам 2020 года», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Министр отметил, что такой показатель неприятен, но «это совсем не то, что ждали, и совсем не то, чего боялись».

Решетников также сообщил, что Минэкономразвития прогнозирует выход динамики инвестиций на докризисный уровень к началу 2022 года.

При этом он добавил, что статистика по инвестициям поступает с опозданием, и после уточнения данных в феврале «вполне возможно, что многие прогнозы изменятся в лучшую сторону».