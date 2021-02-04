Анкара, , 20:45 — REGNUM Турецкие власти планируют открыть туристический сезон в стране в апреле. Об том сообщил 4 февраля министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

«Наша цель — начать туристический сезон в апреле», — сказал он в интервью телеканалу Habertürk TV.

По словам Эрсоя, первыми будут открываться туристические регионы страны. «Сезон начнётся со Средиземного моря и постепенно перейдёт к Эгейскому региону», — отметил он.

Как сообщил министр, начать сезон планируется с внутреннего туризма, а в дальнейшем власти Турции ожидают и иностранных туристов, в том числе российских. Он напомнил, что «в конце апреля в России будут праздники и во всех русскоязычных странах наступит сезон отпусков».