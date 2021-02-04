Челябинск, , 20:26 — REGNUM В Челябинске директор одной из фирм стал фигурантом уголовного дела о сокрытии денег от налогообложения. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в 2020 году налоговый орган собирался взыскать с фирмы недоимку по налогам на сумму 4,3 млн рублей. Однако руководитель использовал для разных расчётов счёт другой организации, подконтрольной ему. Таким образом, ему удалось скрыть деньги, на которые налоговики наложили взыскание.

В итоге схема была раскрыта. Сейчас идёт следствие. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения, а также об избрании ему меры пресечения.