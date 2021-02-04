Киев, , 18:57 — REGNUM Украина должна полностью перейти на использование ядерного топлива из США, заявил на одном из мероприятий сегодня, 4 февраля, и.о. министра энергетики страны Юрий Витренко.

«Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России», — сказал чиновник в ходе презентации национальной экономической стратегии-2030.

И.о. министра энергетики Украины ограничился лишь этим призывом и не сообщил никаких подробностей.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины постепенно заменяют российское ядерное топливо поставками от американской компании Westinghouse Electric. Предполагается, что до 2025 г. Westinghouse Electric будет обеспечивать ядерным топливом 7 из 15 энергоблоков АЭС Украины.

В сентябре 2020 года Westinghouse и оператор АЭС Украины «Энергоатом» в присутствии президента Украины Владимира Зеленского подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровненской АЭС.

В настоящее время топливо Westinghouse используется на шести энергоблоках украинских АЭС — на блоках №1, №3, №4, №5 Запорожской АЭС (крупнейшей в Европе), а также на блоках №2 и №3 Южно-Украинской АЭС.