Киев, , 18:45 — REGNUM В апреле 2021 года на Украине ожидается очередной этап повышения тарифов на электроэнергию, сообщило 4 февраля издание «Обозреватель» со ссылкой на источники в правительстве.

В материале говорится, что источники в правительстве рассказывают о нескольких возможных сценариях. В частности, один из них предполагает подорожание электричества почти в два раза по сравнению с нынешней ценой для тех, кто использует больше 300 кВт*час в месяц.

Издание приводит заявление эксперты, глава комитета по вопросам ЖКХ общественного совета при Киевской горгосадминистрации Олега Попенко, который заявил, что подорожание происходит потому, что на плечи граждан хотят переложить долги по т.н. «зеленым тарифам» (возобновляемая энергетика), которые сейчас накопились перед иностранных инвесторами в размере 15−20 млрд грн.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря правительство Украины отменило льготную нормы в 100 кВт-час. для населения и теперь вся электроэнергия для граждан страны стоит 1,68 грн за кВт-час (льготная цена была вдвое дешевле).

Тогда и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что цена на электроэнергию для бытовых потребителей остается значительно ниже рыночной. Вместе с тем чиновник признал, что люди все равно недовольны — «потому что у них мало денег на оплату электроэнергии даже по таким ценам».