Киев, , 18:28 — REGNUM В правительстве Украины решили дополнительно «разогреть экономику» при помощи инфляции.

Об этом заявил 4 февраля премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время общей встречи Европейской бизнес-ассоциации.

«С одной стороны — мы заинтересованы, чтобы инфляция, если говорить на экономическом языке, разогревала экономику. С другой — инфляция не должна в целом негативно влиять на благосостояние украинцев», — сказал премьер.

Он отметил, что по состоянию на сейчас власти ожидают уровень инфляции порядка 5%, возможно чуть больше.

ИА REGNUM напоминает, что летом 202 года министр экономики Украины Игорь Петрашко заявил, что считает «катастрофической» ситуацию с низкой инфляцией в стране, потому что это означает «падение конкурентоспособности и депрессию по заработным платам». На момент заявления годовая инфляция на Украинезамедлились до 1,6%, но по итогам 2020 года рост потребительских цен составил примерно 5%.