Милан, Италия, , 18:23 — REGNUM Профсоюзы Италии всячески приветствуют заявленное кандидатом на пост премьер-министра Италии Марио Драги желание в кратчайшие сроки провести встречу и начать политический диалог, с таким общим заявлением выступили в четверг, 4 февраля, руководители трех крупнейших профсоюзов страны — Cgil, Cisl и Uil.

Санитарная, социальная, экономическая ситуация, а также положение дел на рынке труда внушают серьезнейшие опасения, за дело нужно приниматься немедленно, если промедление в формировании правительства продлится еще несколько недель, ситуация станет еще хуже, отметили профсоюзные лидеры.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 года правящая либерал-популистская коалиция Италии после выхода из нее партии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте. Однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

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Тем не менее президент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Однако договориться у прежних союзников не получилось, 2 февраля их консультации были прерваны.

В тот же день Маттарелла заявил, что по-прежнему не считает нужным проводить досрочные выборы в условиях коронакризиса. Президент предложил экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги сформировать «широкое» правительство. Предложение было принято 3 февраля, в тот же день начались новые консультации.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,8%, госдолг вырос более чем на 20% ВВП и приблизился к отметке в 160% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.