Киев, , 18:13 — REGNUM Энергетическая система Украины будет интегрирована с общеевропейской энергосистемой в 2023 году, заявил 4 февраля на одном из мероприятий премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Чиновник подчеркнул, что это одна из самых приоритетных задач для нынешней правительственной команды. По словам Шмыгаля, уже сейчас стороны начали проводить «соответствующие испытания».

«В 2022 году должны завершиться технические моменты по интеграции энергосистемы Украины с европейской. Это означает, что Украина в 2023 году станет на несколько шагов ближе к ЕС», — сказал премьер-министр.

В свою очередь, и.о. министра энергетики Юрий Витренко на этом же мероприятии заявил, что такая интеграция может произойти и раньше 2023 года.

«Без такой интеграции не достичь того уровня конкуренции, которую мы видим на рынке», — отметил Витренко.

ИА REGNUM напоминает, что прямо сейчас Украине из-за острой нехватки угля грозит общесистемная авария в энергетике. В компании «Укрэнерго» и энергетическом комитете Рады ранее заявляли, что украинскую энергосистему удаётся сбалансировать исключительно благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Белоруссии.

23 января тот же Витренко заявил, что Украине срочно необходимо отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и Россией.