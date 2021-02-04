Москва, , 18:05 — REGNUM В России можно не ждать резкого подорожания цельномолочной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал новость о том, что мировые цены на молоко выросли до максимума с 2014 года.

«Думаю, что в РФ из-за этого резкого подорожания не случится, во всяком случае в сегменте цельномолочной продукции, — сказал Демин. — Этим продуктом мы обеспечиваем себя полностью. Импортное, а значит напрямую зависящее от курса валют, молоко закупается в минимальном объеме. Более того, отрасль очень емкая с точки зрения инвестиций. Производителей в нашей стране много, появляются новые, и они активно конкурируют между собой. Это заставит молочные компании внимательно относиться к политике ценообразования и бороться за свою долю рынка».

Учитывая всё это, Демин заявил, что он уверен в том, что резких скачков цен на молоко в стране не случится.

«Конечно, импортные творог, сыр, сухое молоко станут для российских потребителей менее доступными из-за колебаний на мировом рынке, — уточнил он. — В то же время отраслевые эксперты уже несколько лет отмечают такие положительные тенденции, как рост объемов внутреннего производства сыра в России и увеличение экспортных поставок молочной продукции в страны СНГ и Китай».

По его мнению, российские производители поступят разумно и предложат рынку достаточный объем товара, не забывая о своей маржинальности.

«Поэтому цена на полках магазинов не вызовет у покупателей неприятного удивления, — сказал Демин. — Да, незначительный рост цен будет, но производители заработают не на этом. Впереди сезон, когда традиционно потребляется много молочной продукции, в первую очередь мороженого. С предприятий общепита и гостиничного бизнеса снимаются ограничения, а значит, закупки с их стороны тоже вырастут. Вот здесь-то и сформируется основная доходная составляющая молочников».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что рост мировых цен может отразиться в России на отдельных видах молочных продуктов премиум-класса, которые поставляются из других стран.

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