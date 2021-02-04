Москва, , 17:57 — REGNUM Ситуация с ценами на сахар и подсолнечное масло в России стабилизируется после заключения правительством соглашений с производителями и торговыми сетями. Об этом заявил на брифинге 4 февраля глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Мы наблюдаем ситуацию, мониторим. По данным Росстата и налоговой службы, соглашения выполняются. Снижение цен на сахар от пика декабря составило порядка 7%. Цены на подсолнечное масло стабилизировались — там тоже есть небольшое снижение, но мы пока это относим к статистическим колебаниям», — сказал он.

Министр добавил, что «бизнес проявил достаточно высокую сознательность» и к соглашениям об удержании цен присоединилось около восьми тысяч участников.

Напомним, ранее сегодня глава Минэкономразвития заявил, что правительство пока не видит необходимости в продлении действия соглашений по ценам на сахар и масло, но окончательное решение будет приниматься в марте.