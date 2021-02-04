Москва, , 17:52 — REGNUM Счетная палата РФ пытается выяснить, формально или реально реализуют в стране национальные проекты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил профессор кафедры теории и систем отраслевого управления Факультета инженерного менеджмента ИОМ РАНХиГС Николай Новичков. Так он прокомментировал новость о том, что в 2021 году Счётная палата (СП) России планирует провести масштабные проверки реализации национальных проектов как в масштабах всей страны, так и в отдельных регионах.

«По данным на 2020 год, уровень исполнения национальных проектов составляет 97%. Счетная палата, организуя проверку на федеральном уровне и в регионах совместно с контролирующими органами, хочет выяснить, формально или реально ведется работа по проектам, — сказал Новичков. — Оценить эффективность национальных проектов можно по изменениям, произошедшим в жизни населения. В этом смысле реализацию нацпроектов стоит рассматривать критически, поскольку людям важен результат сейчас, а не завтра».

В свою очередь директор Центра управления изменениями РАНХиГС Алексей Шипов заявил о том, что ключевая задача при разработке национальных проектов — добиться того, чтобы запланированные мероприятия точно вели к целевым показателям.

«По-хорошему, проверка Счетной палаты должна помочь правительству и федеральным органам исполнительной власти добиться такой сбалансированности. То есть важно не просто найти недочеты, но и помочь их исправить», — сказал Шипов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Дмитрий Пурим заявил, что Счетная палата РФ, видимо, решила не дожидаться, когда деньги, выделенные на реализацию национальных проектов, разворуют или потратят нецелевым образом.

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