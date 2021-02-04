Москва, , 17:37 — REGNUM Власти РФ должны заранее выявлять проблемные моменты, связанные с ростом цен, дабы была возможность работать на упреждение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель Аркадий Мурзаев.

«Вообще есть две основных причины роста цен: снижение физических объемов производства по разным причинам, в основном природным, либо сочетание ряда макроэкономических параметров общемирового и национального уровней, — сказал Мурзаев. — Например, рост мировых цен на зерновые в сочетании со снижением курса рубля приводит к росту экспорта и росту внутренних цен. С недородом надо бороться одними методами, с перекосами между внешним и внутренним рынками — другими. Но в любом случае это надо делать заранее, тогда предпринятые меры будут эффективней и обойдутся дешевле».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурзаев заявил, что на сегодняшний день рыночная власть в России находится в руках розничных торговцев, и это неправильно.

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