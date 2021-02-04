Волгоград, , 17:59 — REGNUM 22 промышленных инвестпроекта реализуют в 2021 году предприятия, расположенные на территории Волгоградской области. Общий объём инвестиций составит 40 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе администрации региона.

Создание новых предприятий и модернизация существующих площадок продолжается, несмотря на пандемию коронавируса. В 2020 году было реализовано 17 запланированных инвестиционных проектов, три из которых — новые производства. В 2021 году в регионе осуществят 22 промышленных программы: 16 направлены на модернизацию действующих участков, шесть на создание новых объектов. По словам председателя регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Натальи Стрельцовой, в течение года в проекты будет вложено 40 миллиардов рублей.

С 2014 года в Волгоградской области реализовано 82 индустриальных инвестпроекта, создано порядка семи тысяч рабочих мест. В общей сложности в предприятия региона вложено уже более 209 млрд рублей.