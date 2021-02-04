Москва, , 17:24 — REGNUM На сегодняшний день рыночная власть в России находится в руках розничных торговцев, и это неправильно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал высказывание министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, который пообещал, что в РФ не планируют увеличивать государственное вмешательство в регулирование цен на продовольствие.

«Есть только одно реальное основание полагать, что розничные цены смогут существовать отдельно от государственного вмешательства — это внедрение нормальных рыночных механизмов управления, — сказал Мурзаев. — Это очень сложно. Потому что требует изменения парадигмы мышления и действия чиновников. Им предстоит понять, что процесс управления не имеет ничего общего со строевыми командами. Нужны долгосрочные системные меры».

Как пояснил Мурзаев, первый комплекс мер — это расширение каналов сбыта продукции.

«На сегодня рыночная власть находится в руках розничных торговцев. Это неправильно. Нужно развивать конкуренцию на всех этапах производства продуктов питания: начиная с выращивания сырья и заканчивая возможностями продавать произведенную продукцию, особенно поддерживая малые предприятия, крупные сами могут за себя постоять, — сказал Мурзаев. — Но развивать конкуренцию необходимо прежде всего с демонополизации каналов сбыта, как бы федеральные сети ни противились этому».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров заявил, что увеличения государственного вмешательства для регулирования цен на продовольствие в России не планируется.

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