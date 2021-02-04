Москва, , 17:17 — REGNUM Правительство России пока не видит необходимости в продлении действия соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом заявил 4 февраля глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«На сегодняшний момент мы потребности в продлении соглашений не видим», — приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем министр отметил, что окончательное решение об этом будет приниматься в марте, когда подойдёт к концу срок действия договорённостей Минпромторга и Минсельхоза с производителями и торговыми сетями.

Как передавало ИА REGNUM, накануне глава Минпромторга Денис Мантуров также заявил, что дальнейшего государственного вмешательства в ценообразование не планируется. По его словам, ведомство выступает «за максимальное сохранение рыночных механизмов».

Ранее Росстат впервые с начала года зафиксировал нулевую недельную инфляцию. При этом, по его данным, за последнюю неделю января цены на сахар-песок в среднем по стране снизились на 0,6%, подсолнечное масло — на 0,5%.

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