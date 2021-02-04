Москва, , 17:11 — REGNUM Счетная палата РФ, видимо, решила не дожидаться, когда деньги, выделенные на реализацию национальных проектов, разворуют или потратят нецелевым образом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил руководитель Московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим. Так он прокомментировал новость о том, что СП РФ организуют масштабные проверки национальных проектов.

«Президентом утверждены 13 нацпроектов, срок исполнения которых — конец 2024 года. Их реализация должна стать катализатором прорыва в определенных областях. Самые важные лично для меня — здравоохранение, демография, экология и МСП. То, что Счетная палата начинает проверку использования бюджетных трансфертов до окончания срока реализации, — эффективное управленческое решение руководителя: не ждать, пока разворуют или потратят нецелевым образом», — сказал Пурим.

Как предполагает эксперт, Счетная палата намерена проанализировать практику использования бюджетных средств, дабы потом на основании выводов аудиторов были приняты решения об эффективности работы руководства регионов и профильных министерств.

«Мне кажется, что налицо прогресс нацпроектов «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автодороги». А вот запланированным темпам не отвечают, как мне кажется, «Малое и среднее предпринимательство» и «Экология», — сказал Пурим. — Проект «Международная кооперация и экспорт» тоже не дает пока ожидаемого результата. На то, конечно, существуют и объективные причины — санкции и пандемия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Счётная палата (СП) России планирует провести масштабные проверки реализации национальных проектов как в масштабах всей страны, так и в отдельных регионах.