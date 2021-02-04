Москва, , 17:19 — REGNUM Решение российских властей о введении экспортных пошлин на зерно и ряд других сельскохозяйственных товаров выглядит нерационально и нелогично. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 4 февраля на пресс-конференции «Как повлияет на развитие сельского хозяйства повышение пошлин на экспорт зерна» заявил лидер «Партии Дела», президент Ассоциации производителей специальной и сельхозтехники «Росспецмаш» Константин Бабкин. Он направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором призвал правительство отказаться от этого повышения.

«Было принято странное решение, — сказал Бабкин. — Неправильно, когда такие важные меры, которые влияют как на развитие сельского хозяйства, так и на развитие всей экономики страны, принимаются закулисно и без обсуждений. Между тем данное решение надо обсудить. Как, впрочем, и его последствия».

Бабкин обратил внимание на то, что в последние годы российское сельское хозяйство развивалось, причем достаточно активно. Несколько раз были достигнуты рекордные урожаи зерновых и объёмы производства мяса.

«Российская Федерация стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы, — сказал Бабкин. — Серьезных успехов достигло сельхозмашиностроение. Наша техника экспортируется в 40 стран мира и занимает доминирующие позиции на внутреннем рынке и на рынках ряда других стран. Не скажу, что уровень жизни на селе начал повышаться, но по крайней мере остановилось его падение. И вот на фоне этого принимается решение, которое может остановить дальнейшее развитие сельского хозяйства и, может быть, даже перечеркнуть достигнутые успехи. Правительством РФ был принят целый комплекс мер, который связан с экспортом различных видов продукции сельского хозяйства. Вводятся ограничения на экспорт ряда продуктов: пшеницы, семян подсолнечника, масла, сои и других видов продукции сельского хозяйства. И предполагается, что действовать эти ограничения будут до середины лета».

Таким образом, как пояснил Бабкин, полгода будут действовать достаточно серьезные ограничения на экспорт продукции сельского хозяйства.

«Чем правительство объясняет это решение? Один из аргументов состоит в том, что рост цен на продукцию сельского хозяйства может негативно сказаться на покупательской способности бедных слоев населения, — сказал Бабкин. — Они не смогут позволить себе купить сахар, подсолнечное масло и хлеб. Этот аргумент или это оправдание не выдерживает серьезной критики. Потому что даже в хлебе зерно составляет порядка 12% себестоимости его на прилавке».

Таким образом, как полагает лидер «Партии Дела», снижение оптовых цен на зерно не приведет к реальному и ощутимому снижению цен на хлеб.

«Птицеводы говорят, что им нужно дешевое зерно, потому что это важная часть себестоимости производимой нами продукции, — отметил Бабкин. — Но в интересах птицеводов и животноводов иметь развитую сырьевую базу. А значит, наши птицеводы и наши животноводы заинтересованы в том, чтобы в России производилось много зерна. И таким образом снижение цен на внутреннем рынке в итоге противоречит интересам наших птицеводов».

Лидер «Партии Дела» призвал власти РФ задуматься о том, что для того, чтобы Россия была надежно обеспечена зерном и хлебом, нужно не ограничивать развитие зерноводства, а наоборот, стимулировать его.

«Надо не ограничивать инвестиции и не сбивать цены на зерно. А стимулировать его сбыт, стимулировать инвестиции, — сказал Бабкин. — И не надо ограничивать экспорт, а бороться за развитие экспорта зерна. Для того, чтобы наше растениеводство было самым развитым в мире. Таким образом, решение правительства выглядит абсолютно нелогичным и нерациональным. И оно не приведет к развитию российской экономики».

Рассуждая о последствиях политики экспортных пошлин, Бабкин указал на негативные результаты, к которым она может привести.

«У нас есть пример 2015 года, когда была введена аналогичная пошлина на экспорт зерна из России. Она действовала полтора года до осени 2016 года. И наши машиностроители отмечают, что тогдашнее ограничение экспорта зерна привело к тому, что рынок машин снизился на 15% и даже на 20% по сравнению с предыдущим годом. То есть это ограничение бьет по смежным отраслям, — сказал Бабкин. — Крестьяне видят, что не смогут по справедливым ценам продать свою продукцию, а значит, меньше инвестируют в сельхозтехнику, в удобрения, в повышение квалификации своих сотрудников. Это все тормозит экономику и покупательскую способность людей».

По мнению Бабкина, если тормозить развитие сельского хозяйства пошлинами, то в итоге крестьянам может стать невыгодно выращивать хлеб.

«Выгодным останется только экспорт газа и нефти. И в этой ситуации люди будут без работы. Будет много бедных, — констатировал лидер «Партии Дела». — Поэтому мы призываем премьер-министра и правительство заявить, что ограничения на экспорт зерна и других видов продовольствия не будут продлены на второе полугодие наступившего года. И что они вообще больше не будут применяться!»

Другой участник пресс-конференции, ведущий эксперт по агропромышленному комплексу аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов заявил, что свобода выхода на мировой рынок является одним из условий успешного развития сельского хозяйства.

«Мы более 20 лет занимаемся российским и мировым аграрным рынком. Смотрим за тем, как развивается сектор. И развитие сектора базировалось на очень простых вещах. В конце 1990-х и в начале 2000-х были заданы довольно простые правила игры: появилась собственность на землю, долгосрочный институт земли. Появилась свобода предпринимательства. Чиновники перестали указывать, где сеять и что сеять. И что особенно важно, российский сельхозпроизводитель получил доступ к огромному мировому зерновому рынку. Он смог продавать зерно на мировой рынок», — рассказал Сизов.

Благодаря этому, по словам Сизова, произошел взрывной рост производства после падения в 1990-х.

«И если в 1970-е и в 1980-е годы Советский Союз был крупнейшим импортером зерновых, то Россия сейчас стала крупнейшим экспортером пшеницы и одним из ключевых экспортеров зерна в мире, — сказал Сизов. — Это произошло благодаря свободе владения землей, свободной аренде земли, свободе предпринимательства, свободе экспорта. Это ключевые факторы, на основе которых строится развитие российского растениеводства. Оно росло довольно активно. Сельское хозяйство продолжает расти. Даже в прошлом году оно показало 1,5−2% роста. А что делается в последние несколько месяцев? Введены экспортные пошлины на рапс, на сою, введена зерновая квота, введены экспортные пошлины на подсолнечник, зафиксированы цены на сахар. А значит, производители свеклы серьезно недополучают. Есть попытки зафиксировать цены на масло. Экспортные пошлины на пшеницу удвоены. Введены экспортные пошлины на ячмень и кукурузу. Такого не было никогда».

В результате, как пояснил эксперт, из кармана сельхозпроизводителя изымут почти 211 млрд рублей.

«Между тем весь аграрный российский бюджет — 260 млрд. Что же будет дальше? Сейчас обсуждается некая плавающая постоянная пошлина на пшеницу. А это наша основная зерновая культура, на которой строится весь рост российского сельского хозяйства», — сказал Сизов.

По его словам, проблемы начнутся с урожая 2022 года.

«Мы можем увидеть сокращение площадей под озимые уже осенью 2021 года. И серьезное сокращение производства в 2022 году. Что это значит? Россия будет терять свои позиции лидера в мировом экспорте», — подытожил Сизов.

В свою очередь, директор Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области Юрий Паршуков призвал власти РФ подходить к вопросу введения экспортных пошлин взвешенно.

«В текущем году Ростовская область заняла первое место по валовому сбору зерновых — 12 млн 625 тыс. тонн. Рост 3%. А вообще за 10 лет валовые сборы зерновых увеличились с 8 млн до 13 млн тонн. С чем это связано? С тем, что есть реализация данной продукции. Селяне научились работать. Изучили все технологии. Приобретали комбайны. Земля заработала. Землю не обманешь. Надо накапливать ресурс. И если будут ограничительные пошлины, то это, конечно, остановит рост. Следом за ограничением экспорта может уменьшиться количество рабочих мест. Поэтому вопрос о введении пошлин напрямую коснется поддержки сельского хозяйства», — сказал он.

Еще более категорично высказался председатель совета директоров группы компаний «Верхнехавский агрохолдинг», лидер Воронежского регионального отделения «Партии Дела» Антон Пермяков. Он предупредил, что из-за необдуманных действий рискуют оказаться перечеркнутыми все положительные итоги динамичного развития российского растениеводства.

«Ради чего все это делается? Зачем мы пытаемся забрать из растениеводства многие миллиарды? — отметил он. — У нас, как всегда, когда дешевеет зерно, хлеб не дешевел ни разу. Я не помню, чтобы такое произошло хотя бы раз. Но если даже такое случится, то речь пойдет о суммах совершено ничтожных. Очень сильно расстраивают необдуманные действия, которые к тому же еще и не прогнозируемы».

Развивая эту мысль о пагубном характере экспортных пошлин, издатель портала «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов призвал не забывать уроки прошлого.

«К чему приводят любые ограничения в агропромышленном комплексе? — поинтересовался он. — Я приведу два примера. Первый — 1980 года, когда США ввели эмбарго на поставку зерна в СССР в связи с войной в Афганистане. Кончилось это тем, что США потеряли крупнейшего покупателя. И в результате развились Аргентина и Бразилия. А США сами себе создали очень серьезных конкурентов на рынке зерна. После этого в США было принято решение, что любое зерновое эмбарго вводится только в случае чрезвычайной ситуации. И с тех пор там ничего такого не было. Второй пример — 2010 года. Когда внезапно в РФ решили, что зерна мало, и прекратили его экспорт. Суда стояли в портах, но таможня не давала добро. Зерновой рынок просел».

Подводя итоги пресс-конференции, Константин Бабкин призвал российские власти не забывать, каким огромным потенциалом располагает российское сельское хозяйство.

«Мы видим, что наши крестьяне умеют работать. Они хотят распахать еще 30 млн гектаров. Они хотят кормить мир и умеют кормить мир. Они готовы инвестировать. Просто им нужно создать нормальные условия. И правительство может создать эти условия. И тогда мы пойдем по светлой дороге в светлое будущее. У нас будет довольная деревня и прекрасные города. Все это возможно. Потенциал у нас хороший, и его надо реализовывать», — убежден лидер «Партии Дела».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что механизм регулирования экспорта зерна должен быть разработан до 1 марта, ввести его в действие планируется с 1 апреля.