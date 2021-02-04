Любляна, , 17:07 — REGNUM Парламент Словении принял седьмой пакет мер, который предусматривает 320 миллионов евро в виде помощи и субсидий для граждан и экономики.

Среди прочего, этот пакет помощи расширяет меру субсидирования ожидания начала деятельности. Этой мерой могут воспользоваться работодатели, чьи доходы упали более чем на 20 процентов из-за кризиса, вызванного эпидемией пишет портал SEEbiz.

Также предусмотрены субсидии на минимальную заработную плату, размер которых был увеличен до 1024 евро брутто в этом году, при этом государство компенсировало работодателям по 50 евро на заработную плату, а также помогало компаниям платить взносы.