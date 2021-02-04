Белград, , 16:52 — REGNUM В условиях кризиса Сербии не удастся избежать новых заимствований, сообщил порталу N1 президент Фискального совета Сербии Павле Петрович по случаю анализа объявленного нового пакета антикризисных мер правительства Сербии.

«Помощь гражданам в условиях кризиса необходима, но она не должна стоить миллиард евро, но она может составлять 300 миллионов евро», — отметил он.

«Гражданам должно быть ясно, что на новые меры не осталось денег и что дополнительный миллиард евро мы должны занять на финансовом рынке в Лондоне», — сказал Петрович и объяснил, что помимо этого миллиарда необходимо занять на полтора миллиарда евро, как и запланировано в бюджете на 2021 год.

«У нас нет денег, на которые мы можем потратить, в этом году мы займем дополнительно 2,5 миллиарда евро», — подчеркнул Петрович.