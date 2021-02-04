Москва, , 16:36 — REGNUM Рост мировых цен может отразиться в России на отдельных видах молочных продуктов премиум-класса, которые поставляются из других стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил профессор кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал новость о том, что мировые цены на молочные товары добрались до максимума с 2014 года.

«В балансе молочных продуктов в РФ доля импорта постепенно сокращается: к началу 2021 года доля импортных молочных продуктов составила около 16%. Для сравнения: в 2013 году доля импорта в балансе молочных продуктов составляла около 23%, — сказал Рамазанов. — Это свидетельствует о том, что зависимость России от импорта молока снижается. Следовательно, говорить о значительном влиянии мировых цен на внутрироссийские цены на молочные продукты не стоит. Рост мировых цен может отразиться на отдельных видах молочных продуктов премиум-класса, которые поставляются из других стран. В первую очередь это сыры и масло».

Кроме того, как пояснил эксперт, рост цен в феврале-апреле также носит сезонный характер.

«На этот период приходится пик роста цен на молочную продукцию по причине сезонного падения надоев в северном полушарии земного шара, где расположены основные производители молочной продукции, в том числе Россия, — сказал Рамазанов. — Однако спекулятивно настроенные участники рынка могут обосновывать эту ситуацию ограничениями, обусловленными пандемией, и т. п.»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский заявил, что резкого подорожания молочных продуктов в РФ не будет.

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