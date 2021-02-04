Москва, , 16:22 — REGNUM Резкого подорожания молочных продуктов в РФ не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал новость о том, что мировые цены на молочные товары выросли до максимума с 2014 года.

«Резкого подорожания молочных продуктов в РФ не будет. Цены на молочные продукты в мире действительно растут, за прошедший год они увеличились на 7%. Но это текущие колебания, цены все равно остаются на низком уровне — даже с учетом роста это уровень 2010 года, а в 2013—2014 годах цены были выше на 20%, — сказал Терновский. — Россия обеспечивает себя молочными продуктами на 85%, а 2/3 импорта — это поставки из Белоруссии. Поэтому краткосрочные колебания на мировом рынке слабо влияют на цены в России. Так, если мировые цены на молочные продукты возросли за последний год на 7%, то розничные цены на молоко в России увеличились на 2%, гораздо меньше общего уровня инфляции».

Терновский подчеркнул, что на цены на молоко, как и на все продукты животноводства, влияет удорожание кормов.

«Введенные пошлины на экспорт зерновых, сои и рапса стабилизируют цены, но они все равно, скорее всего, окажутся выше средних за последние годы», — считает Терновский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 20 января в России началась реализация программы маркировки молочной продукции. По мнению экспертов, позитивный эффект нововведения со временем почувствуют все участники рынка, а потребители увидят снижение цен.

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